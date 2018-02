Futebol solidário terá participação de Michel Teló

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Na próxima segunda-feira, 25, jogadores profissionais de futebol irão enfrentar um time de sertanejos na primeira edição do futebol solidário, que acontece no Clube Esperia, na zona norte da capital. Os ingressos esgotaram na manhã de hoje, 23, pouco depois de Michel Teló confirmar sua participação na partida contra o time do apresentador do programa da TV Band “Os donos da bola” e ex-jogador Neto. O dinheiro arrecadado será dividido entre duas entidades que cuidam de crianças.

Além de Michel Teló, confirmaram presença Marcos e Belutti, Hugo Pena, Zé Henrique e Gabriel, Trio Bravana, Fernando (da dupla com Sorocaba), Rick e Renner, Matheus Minas e Leandro, Ronny e Rangel, Leo e Junior, Ricardo e João Fernando, Geovany Reis e Fabricio, Caio Cesar e Diego, Marlon e Maicon, Lincoln e Luan, Luana Marques e Juliano, Bruno Araújo, Carlos e Jader, o grupo de pagode Inimigos da HP, os humoristas Carlinhos e Manguaça, Marco Brasil, Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, Felipe Andreoli, Denilson e Ronaldo.

As instituições beneficiadas são o Cotic (Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança), localizada na zona norte de São Paulo, e a Casa Modelo, que fica em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e atende crianças com câncer. A partida está marcada para as 20h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem já comprou o ingresso, o Clube Esperia fica na Avenida Santos Dumont, 1313, em Santana. O telefone para informações é: (11) 7711-9916.