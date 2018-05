Festas juninas em São Paulo recebem duplas sertanejas

Por Carolina Marcelino

Está aberta a temporada de Festas Juninas na cidade. E além da camisa xadrez, vinho quente e fogueira, a música sertaneja também estará presente para garantir a diversão do público.

A Festa Junina da Lusa, uma das mais tradicionais de São Paulo, trará Guilherme e Santiago, Marcos e Belutti e Hugo e Tiago. Além disso, no Dia dos Namorados, o casal Maria Cecilia e Rodolfo se apresentam. O preço dos ingressos varia entre R$ 20 e R$ 30. Estudantes pagam meia entrada. A Festa da Lusa começou no dia 04 de junho e irá até o dia 09 de julho, sempre aos fins de semana.

Outro grande clube paulistano que fará uma grande festa é o Corinthians. A partir do dia 17 de junho, todos estão convidados para irem a Festa Junilina, que vai até 17 de julho. Chitãozinho e Xororó serão responsáveis pelo encerramento do evento. Antes deles, a programação ainda conta com as participações de Maycon e Marcos e depois Guto e Nando, nos dias 01 e 15 de julho, respectivamente. Os ingressos custam R$ 20 e sócios do Parque São Jorge têm desconto.

No dia 16 de junho, é a vez de Bruno e Marrone se apresentarem em São Paulo. Eles farão um show acústico no Arraiá do Cortez, que servirá aos convidados milho verde, pipoca, algodão doce, entre outras comidinhas. Além disso, a paquera está garantida já que o famoso “Correio Elegante” também fará parte da festa. Quem quiser ir, é melhor correr: os ingressos já estão no 2º lote com o preço de R$ 80.

Outra grande dupla de irmãos que também embalará as noites de junho é Victor e Léo. Dia 17 eles estarão na tradicionalíssima Festa Junina do Clube Pinheiros. No dia 18, Cesar Menotti e Fabiano garantirão a diversão. Os preços dos convites variam de R$ 35 a R$ 70, com preferência aos sócios.

Serviços:

Festa Junina da Lusa

Data: 04 de junho a 10 de julho

Local: Associação Portuguesa de Desportos

Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33- Canindé

Preço: R$ 20 a R$ 30

Festa Junilina do Corinthians

Data: 17 de junho a 17 de julho

Local: Parque São Jorde

Endereço: Rua São Jorge, 777- Tatuapé

Preço: R$ 10 a R$ 20

Arraiá do Cortez

Data: 16 de junho

Local: Espaço Aria

Endereço: Rua Beira Rio, 116- Vila Olímpia

Preço: R$ 80 (2º lote)

Festa Junina do Clube Pinheiros

Data: 16 a 19 de junho

Local: Esporte Clube Pinheiros

Endereço: Rua Angelina Maffei Vita, 493 – Jardim Europa

Preço: R$ 35 a R$ 70