Fernando Meirelles assume produção do DVD de Chitãozinho e Xororó

Chitãozinho e Xororó convidaram Fernando Meirelles para produzir o O DVD comemorativo de 40 anos de carreira que será gravado em 1º de agosto na Sala São Paulo, no centro da capital. O cineasta que dirigiu filmes como Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira, vai assumir o papel de produtor executivo da super produção sertaneja.

A proposta é garantir qualidade de cinema ao terceiro trabalho lançado pela dupla para comemorar as quatro décadas de trabalho. Em nota divulgada hoje no site da dupla, foi divulgado que a produção conta ainda com direção de Cássio Amarante e fotografia de Adriano Goldman.