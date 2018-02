Fernando e Sorocaba são embaixadores do Rodeio de Barretos e vão doar cachê para Hospital do Câncer

Por Cristiane Bomfim

O Rodeio de Barretos, que acontece de 18 a 26 de agosto, foi lançado oficialmente na noite de quarta-feira, 20, na capital paulista. Nomeados embaixadores da festa de peão, a dupla Fernando e Sorocaba foi a atração principal da noite que teve a presença de artistas como João Carreiro e Capataz, João Neto e Frederico, Israel Novaes e Humberto e Ronaldo, André e e pessoas do mundo do rodeio.

Com o início da contagem regressiva para a maior festa de peão do País, cabem a Fernando e Sorocaba fazer a divulgação. “É um evento de gente grande, né? Essa posição de ser embaixador de rodeio é muito bacana, porque amamos rodeio”, afirma Sorocaba. Mas não para por aí a dupla vai ainda “levantar a bandeira do Hospital do Câncer de Barretos. É uma causa que os artistas sertanejos e esta festa do peão abraçaram. Nosso cachê vai ser todo revertido para o hospital”, completa.

Fernando e Sorocaba já se apresentaram quatro vezes no Rodeio Barretos, mas nem sempre conseguem assistir as provas de montaria. “Temos muitos amigos no meio e tentamos assistir sempre”, diz Fernando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A expectativa é que aumente o público do ano passado, que chegou a 800 mil pessoas. Em 2011, em um dia só foram contadas mais de 200 mil pessoas”, conta o presidente da fundação “Os Independentes”, Hugo Resende Filho.