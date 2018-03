Fernando e Sorocaba em 3D

Por Cristiane Bomfim

Fernando e Sorocaba encerram na noite de hoje os três dias de gravação do CD e DVD Acústico na Ópera de Arame, em Curitiba. A dupla, que já tem cinco anos de carreira e 700 mil álbuns vendidos, escolheu um dos lugares mais bonitos do estado que os consagrou para gravar o segundo DVD acústico da carreira. O lançamento está previsto para o início do ano que vem.

Farão parte do repertório as inéditas Férias em Salvador e Pega Eu, além de sucessos como Tô passando mal, 06 de janeiro e Teus Segredos. O show ­– que é mais romântico que o anterior Bola de Cristal – terá ainda a participação de Inimigos da HP e a dupla Thaeme e Thiago, ambos são do escritório de Fernando e Sorocaba.

Na segunda-feira, 25, primeiro dia de gravação, Luan Santana subiu no palco junto com a dupla para cantar As lembranças vão na mala e Nega, sua nova música.

A grua ou a bola de plástico que leva os artistas pertinho do público, são fichinhas na comparação com a atração deste ano. Fernando e Sorocaba investiram no recurso de projeção mapeada em 3D e vídeo cenário. As projeções são específicas para cada música. O show tem direção de Volcano Hotmind e cenografia de José Carratu.