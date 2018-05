Fernando e Sorocaba e a campanha do agasalho

Por Cristiane Bomfim

A Campanha do Agasalho 2011 da Cruz Vermelha em São Paulo tem neste ano Fernando e Sorocaba como padrinhos. Além de divulgar a ação, alguns shows da dupla sertaneja se transformarão em postos de arrecadação de cobertores e agasalhos.

Neste ano, a campanha da Cruz Vermelha vai beneficiar moradores carentes da Vila Brasilândia (zona norte), Jardim Pantanal (zona leste), Parelheiros (zona sul) e Comunidade do Moinho (centro). Cerca de 500 famílias destas localidades já foram cadastradas. A escolha, segundo a Cruz Vermelha, levou em conta o baixo índice de desenvolvimento humano e problemas com enchentes no início do ano.

Serão aceitos também alimentos não perecíveis, edredons, sapatos de inverno. A dupla ainda não divulgou a lista dos shows que receberão doações. Quando ela sair, publicaremos. Para conhecer a campanha, visite o site: http://www.cvbsp.org.br.