Fátima Leão junta artistas em gravação de DVD

“…

Não vou mais te enganar

Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou

E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou

Se é certo ou errado

Pago as consequências

Posso ser julgada

Por um pecado de amor…”

(Pecado de Amor)

Foi com a música Pecado de Amor, que a cantora e compositora Fátima Leão iniciou a gravação do seu primeiro DVD, ontem em São Paulo. O show no melhor estilo sertanejo romântico durou mais de duas horas e teve participação de artistas como Guilherme e Santiago, Edson Cadorini e as Galvão. A produção ficou por conta de Vinícius, filho de Fátima e cantor na dupla Laluna e Vinicius, que também se apresentou no palco.

A participação Das Galvão com a música Beijinho Doce foi emocionante. Na maioria das vezes as músicas foram gravadas de primeira. A exceção foi a música 84 tempos, cantada em parceria com Edson Cadorini. A música foi repetida quatro vezes.

No show, Fátima estava à vontade e demonstrava intimidade com o público e seus convidados. Fez brincadeiras sobre as observações de Vinícius no ponto. “Ele tá gritando aqui na minha orelha para eu tirar a marca de batom do dente. Tá me chamando de burra, mas a vingança vem daqui a pouco”, disse.

Entre as canções escolhidas para o DVD estão: Muda de Vida, 84 Tempos, Doeu, Agora, Pecado de Amor, Dormi na Praça, Fã, Vou ganhar você e Tentação Cruel.