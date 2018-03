Eduardo Costa solta voz e exibe corpo malhado em SP

Por Cristiane Bomfim

Eu aposto. Cachaceiro. Pele, alma e coração. Quem é. Cicatriz. Essas são algumas das músicas que Eduardo Costa deve cantar amanhã, 11, no palco da Villa Country, na zona oeste de São Paulo. Mesmo “inchado” depois de sofrer um leve acidente com sua aeronave na última sexta, 7, como ele próprio disse no twitter, o show está confirmadíssimo.

A turnê De pele, alma e coração, do segundo DVD, vai contar também com versões mais dançantes das músicas Meu universo é você e Volta pra Mim, do Roupa Nova. A expectativa é que a casa de shows esteja lotada de mulheres ansiosas para ver de perto os músculos cultivados com muita malhação (e exibidos em fotos sem camisa no seu site e twitter). O artista também segue o estilo mais romântico, que agrada a mulherada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O avião ficou destruído

Na última sexta-feira, Eduardo Costa quebrou o nariz e a mão direita em um acidente com seu jatinho na cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo ele contou no twitter, o reverso não funcionou e a aeronave acelerou. “O avião girou na pista fazendo um 360… Depois desceu pro mato abaixo tipo uma montanha, achei que ia explodir…”, escreveu no site de relacionamentos.

Ele contou ainda que quando viu o fogo, tirou o cinto de segurança para poder sair da aeronave mais rápido. Bateu a cabeça e mão no painel. “Eu não devia ter tirado, foi muito pior”. O piloto, o copiloto e um segurança também estavam no avião e não se feriram, segundo a assessoria do cantor.

Separei alguns vídeos para quem quiser decorar as músicas que farão parte do repertório ou ver de novo:

Serviço: A Villa Country fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774, na Água Branca. Os ingressos para a pista estão sendo vendidos por R$ 70. A casa abre as 20h e o início do show está previsto para 0h30.