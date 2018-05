Eduardo Costa lança música Eu quero te amar

Por Cristiane Bomfim

Um amor que tem que esperar mais um pouco para acontecer. É esse o tema da segunda música de trabalho do CD e DVD De Pele, Alma e Coração, do sertanejo Educardo Costa. Eu quero te amar começa a ser tocada nas rádios na segunda-feira (13).

http://www.youtube.com/watch?v=PVO2tSOhGTo

Eu quero te amar é aquele tipo de música sertaneja sofrida. A história de alguém que pede calma para iniciar um romance e ao fazer isso deixa alguém de coração despedaçado. Música que agrada, na maioria das vezes, mulheres. Quem é, que foi a primeira música do álbum a ser trabalhada continua como a mais pedida em grande parte das rádios que tocam sertanejo.

Promoção

E para divulgar a nova música, o cantor criou uma promoção no twitter. Será sorteado um Ipod Shuffle com todas as músicas do novo CD e DVD De pele, alma e coração. Basta uma uma RT na seguinte frase: Novo sucesso de @eduardocosta EU QUERO TE AMAR http://kingo.to/F4K. A promoção começa a valer na segunda-feira e o sorteio será no dia 24.