Edson se declara à ex-mulher em 1º show com Hudson

Por Cristiane Bomfim

O show que marcou a volta da dupla Edson e Hudson, no sábado, 22, teve nervosismo e declaração de amor. O portal R7 tem uma matéria sobre o assunto escrita pela jornalista Paola Correa (que eu copio e colo abaixo):

Já no primeiro minuto do show da volta de Edson & Hudson, neste sábado (22), em São Paulo, não havia a menor dúvida: eles voltaram com tudo e trouxeram a mistura de country e rock que os destacaram na música sertaneja.

A música escolhida para dar abertura ao espetáculo foi “Aleluia”, com os versos “para quem duvidava dessa união, eles voltaram” e serviu para lavar a alma já na primeira canção das quase 30 que eles cantariam em 2h30 de show.

Por mais que o repertório tivesse as músicas que Edson nunca deixou de cantar em sua carreira solo, a presença de Hudson no palco era o complemento que sempre faltou em cada uma das apresentações de Edson sozinho.

A pegada roqueira mais equilibrada do que nos últimos shows dos irmãos juntos, na época que antecedeu a separação, mostra que os quase dois anos separados serviram para eles encontrarem o ponto entre o sertanejo de Edson e a habilidade rock’n’roll de Hudson.

O nervosismo foi sem dúvida o aperitivo para a noite de emoções. Desacostumado com shows grandes e em acompanhar o irmão ao palco, Hudson sentiu o peso da volta e confidenciou ao errar música velhas conhecidas da dupla, devido o tanto tempo sem tocá-las.

E já que a noite era de emoção e voltas, Edson aproveitou o momento para se declarar à mulher Adriana, de quem está separado há pouco mais de um ano. Adriana, que é mãe dos dois filhos de Edson, Vitor e Vitória, estava na primeira fila conferindo a apresentação.

O sertanejo disse que está apaixonado cada vez mais por ela e que a ex esteve ao lado deles nos momentos mais difíceis. Hudson, claro, ajudou Edson confidenciando que o cantor é louco por ela.

O espetáculo contou com o “catado” de hits que marcaram a história dos irmãos. Em um momento acústico, sentados em um banquinho, eles relembraram sucessos como “Anjo” e “Jura”. Momentos solos também tiveram espaço e foi o momento de Hudson soltar sua guitarra em clássicos como “Sweet Child O’Mine” e “Iron Man”.

Ao final da apresentação que teve o bom humor das piadas da dupla, os hits e a emoção toda, eles extravasaram e finalizaram o show qusse a 1 da manhã tirando a camiseta e jogando ao público.