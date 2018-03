Edson e Hudson gravam DVD no circo

Por Cristiane Bomfim

Um circo foi o cenário escolhido por Edson e Hudson para a gravação do primeiro DVD desde a retomada da parceria, em dezembro do ano passado. A ideia marca uma volta as origens da dupla nascida nos picadeiros, assim como tantos outros artistas sertanejos (Tonico e Tinoco, Pedro Bento e Zé da Estrada, Chitãozinho e Xororó são apenas alguns exemplos). E só por isso já vale a pena.

O trabalho (11º da carreira dos irmãos) que terá nome Faço um Circo pra Você Ao Vivo será gravado em 21 de março no circo Stankowich, armado na Radial Leste, próximo ao metrô Tatuapé. Farão parte do repertório sucessos como Azul e Porta Retrato. Para cantar os clássicos sertanejos Pingão e Meu Velho Pai, a dupla terá a companhia de Léo Canhoto & Robertinho. A dupla Márcio e Douglas, que está sendo lançada por Edson e Hudson, fará participação especial na música Baby, Tonight.

Serviço:

A gravação será no dia 21 de março no circo Stankowich. O show está marcado para as 21h e a entrada é permitida a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser comprados na bilheteria do circo (que funciona de terça à sexta-feira das 20h às 22h e sábado e domingo das 10h às 22h) ou pela internet (http://www.tkingressos.com.br/loja/catalogo-224611-248-edson__hudson). Não será permitida a entrada de menores de 18 anos. O circo Stankowich fica na Rua Uriel Gaspar, 150, no Belenzinho, ao lado do Metrô Tatuapé. Informações pelo telefone (11) 7805-4746.