Edson e Hudson comandam espetáculo em circo

Hudson está de volta com sua guitarra e mostrou na gravação do CD e DVD Faço um circo pra você porque a dupla Edson e Hudson está entre as melhores do País. Separados, os irmãos podem ser bons. Mas juntos são muito melhores. O que os difere de todas as outras duplas é a pegada rock na música sertaneja.

A apresentação de ontem, 21, no circo Stankowich, montado na Radial Leste, pertinho do Metrô Tatuapé, na zona leste da capital, foi mais que um espetáculo circense. Teve palhaço, sim senhor. Teve pipoca, sim senhor. Teve os 1.200 lugares ocupados com um público fiel e animado, num cenário que remete o início da carreira dos irmãos – e de muita dupla sertaneja antiga. Para quem não sabe, eles começaram cantando em picadeiros.

Antes das 21h, uma fila enorme já se formava para entrar no circo. Alguns fãs deixaram para comprar na última hora os ingressos e ficaram de fora. O show foi antecedido por um número com palhaço que arrancou gargalhadas do público adulto. Edson entrou no palco sozinho cantando Aleluia, às 22h25. Antes do término da música, Hudson com sua guitarra rock and roll já estava sendo aplaudido.

“Com certeza, esse DVD marca a história de uma dupla que nunca se separou. E se demos um tempo, foi porque Deus quis assim”, disse Edson depois de agradecer ao público que lotava o circo.

Com 22 músicas, o show teve a participação especial de Léo Canhoto e Robertinho, que no palco cantaram Pingão e Meu velho pai (composição de Léo Canhoto). Os veteranos ainda deram uma palhinha de O último julgamento. Também subiram no palco – ou melhor, picadeiro – o padre Alessandro Campos e a dupla Márcio e Douglas. Vestindo camisa preta e chapéu, padre cantou Amor ao próximo. Márcio e Douglas acompanharam Edson e Hudson na canção Baby Tonight.

O show, que teve produção de Hudson e Victor Kelly, acabou por volta da 1h de hoje, 22. A lona do circo não comprometeu o som. Entre os convidados da dupla estavam a cantora e compositora Fátima Leão, o comediante Mendigo e os pais de Edson e Hudson. Veja as músicas gravadas:

1. Aleluia

2. Eu sou

3. Uma canção pra você

4. Dona do meu coração

5. Você

6. Porta Retrato

7. Rosana

8. Pingão / Meu velho pai – participação de Léo Canhoto e Robertinho

9. Eu te amo tanto

10. Meu amor é 10

11. Faco um circo pra você

12. Rabo de saia / Me bate, me xinga

13. Amor ao próximo – participação do padre Alessandro Campos

14. Te esquecer jamais

15. Baby tonigt – participação de Márcio e Douglas

16. Dói o peito

17. Me liga, beijo e tchau

18. Muleque biscate

19. Só penso em você

20. Deixa eu te amar

21. Mulher de porre é mole

22. Azul