Por Cristiane Bomfim

A Play Mix, estúdio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, colocou em seu site um vídeo com uma música inédita de João Carreiro e Capataz. É bão demais ainda não toca nas rádios e deve fazer parte do novo álbum da dupla que deve ser lançado até outubro. Você pode baixar a música no site http://www.playmixstudio.com.br. Veja o vídeo: