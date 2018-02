DVD ‘O clima’ de Luiz Henrique e Fernando é festa entre amigos com músicas animadas

Por Cristiane Bomfim

Foi tudo exatamente como Luiz Henrique e Fernando sonharam. O céu estava azul, temperatura em torno dos 25 graus e amigos reunidos. E mesmo assim, os irmãos subiram nervosos para gravar o primeiro DVD – que se chamará O clima –, em uma casa de um condomínio fechado em Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

A gravação começou às 15h do último domingo, dia 3, e tinha todo o clima de festa na piscina. Mulheres com roupas calorentas e rapazes com seus óculos de sol seguravam seus copos de vodca ou cerveja e comiam salgadinhos enquanto assistiam a apresentação. O palco foi montado junto à piscina.

“Quando chega a hora, dá um pouco de frio na barriga. Mas foi legal. Acho que 90% das pessoas que participaram são amigos e conforme o tempo foi passando a gente foi se sentindo mais à vontade. E foi exatamente do jeito que a gente sonhou. Exatamente do jeito que a gente sonhou. Exatamente perfeito”, afirmou Luiz Henrique depois da apresentação.

O show teve a participação especial de Marcos e Belutti, Bruninho e Davi e Munhoz e Mariano, amigos da dupla que já tem quase 16 anos de carreira e nove trabalhos gravados. A direção é de Dudu Borges. Michel Teló, que era um dos convidados não conseguiu chegar a tempo para participar. “Mas está bom assim, nós já gravamos uma música com ele no CD e com certeza virá um clipe com ele”, conta Fernando.

Munhoz e Mariano gravaram uma música que deveria ter entrado no DVD deles, gravado em Campo Grande. “Nós temos só três anos e meio de estrada profissional. E até pouco tempo estávamos lutando para conseguir convidar alguém para participar do nosso disco. E hoje ser convidado é muito legal. Só tenho que agradecer ao Luiz Henrique e Fernando pelo convite. Ainda mais para esta música, que é deles e ia entrar no nosso DVD e eles decidiram gravar e nos convidaram. Eles são ótimos e vão ter muito sucesso”, disse Mariano.

Munhoz lembrou que conheceu Luiz Henrique e Fernando em um show do Michel Teló em São José do Rio Preto. “Eles estavam lá quietinhos e disseram que eram compositores de Humilde Residência e a partir daquele momento trocamos telefone e ficamos amigos”.

Os cinco dias antes da apresentação foram dedicados aos ensaios e preparativos finais. “A gente não dormiu mais de uma hora por noite”, conta Fernando. No repertório estão 18 músicas, entre elas está Humilde Residência, novo sucesso na voz de Michel Teló, mas que foi composta pelos irmãos em companhia de outros dois amigos que fazem parte do escritório Topmusic.

A maior parte das músicas é animada, como Bêbada e Estelionatária. Mas as que mais chamaram a atenção são Fogueteira e Paraíso. As duas têm duplo sentido – e, obviamente, vão sofrer adaptações nas rodinhas e na balada. “Esse duplo sentido já foi pensado. Isso acaba ajudando e levando a música pra frente, porque a galera gosta um pouco de sacanagem”, explica Fernando. O refrão de Paraíso:

“É tão gostoso quando a gente foge aqui pro paraíso. Aqui tem cama redonda onde a gente perde o juízo. Gostoso é quando a gente foge aqui pro paraíso. São várias posições olhando pro teto de vidro”

Música de trabalho: “Ih vai ser difícil escolher. A gente vai sentar com o produtor e ainda não tem nada definido porque só temos música boa e cada um se identifica com uma música”, diz Fernando. Mas para o irmão dele, a mais forte para trabalhar nas rádios é A bêbada. “É uma música que a galera se identifica bastante”, justifica Luiz Henrique. A previsão é que o trabalho seja lançado em agosto.

Músicas gravadas no DVD:

01 – O Clima

02 – Bêbada

03 – Cola no meu colo

04 – São Francisco

05 – Não vale arregar

06 – Estelionatária

07 – Te chamando

08 – O mãe

09 – Paraiso

10 – Caipira mesmo

11 – Se pra você tá bom

12 – Fogueteira

13 – Bomba relógio

14 – Tratamento vip

15 – meu novo amor

16 – Orgulhosa

17 – Pessoa certa

18 – Humilde residência