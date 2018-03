DVD de Victor e Léo terá participação de Nando Reis e Thiaguinho

Por Cristiane Bomfim

A dupla Victor e Léo gravará no dia 28 de março o 3º DVD ao vivo da carreira. Florianópolis, capital de Santa Catarina, foi a cidade escolhida para o show que será gratuito. Nando Reis, Paula Fernandes, Pepeu Gomes, Thiaguinho e Zezé di Camargo e Luciano já estão confirmados para a apresentação.

No repertório estarão grandes sucessos da carreira e também canções novas, como Beijo de Luz. Em entrevista coletiva em Florianópolis, os irmãos afirmaram que gravar um CD no sul do País era um desejo antigo.

Beijo de Luz (Victor Chaves)

Lembro de cor

Das coisas que você me dizia

Tão só, não mais me sentia

Você disse assim:

Ninguém está sozinho

Antes do fim, há sempre um caminho

Eu me lembro disso

Nosso compromisso

Era apenas nossa união

Seu beijo no meu beijo

Luzes no meu peito

Fogo dentro do coração

Um beijo de luz

Exclusivamente pra te fazer bem

De luz

Você não é exatamente o que eu imaginei

É mais do que sonhei

A gravação DVD Victor e Léo – Ao Vivo em Floripa está marcada para 21h do dia 28 na Avenida Beira Mar Continental, em Florianópolis