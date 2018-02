DVD de Rodrigo Rios chega às lojas na próxima semana

Por Cristiane Bomfim

Gravado em 10 de abril, o primeiro DVD do cantor sertanejo Rodrigo Rios deve chegar às lojas na próxima semana. O trabalho foi gravado em um estúdio no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e teve a participação de Dodô (do grupo de pagode Pixote) e das duplas Geovany Reis e Fabrício, Relber e Allan e ainda Zé Ricardo e Thiago.

Para divulgar o DVD, Rodrigo Rios escolheu a música Beijo emprestado, que já está tocando em algumas rádios paulistas. A segunda faixa de trabalho será Santinha, que tem a participação de Dodô. Mas, o jovem cantor que já participou do quadro ‘Jovens Talentos’, no programa do apresentador Raul Gil, diz que não é moleza estourar em São Paulo, mesmo fazendo cerca de 20 shows por mês.

“É difícil demais. Mas eu e minha banda somos persistentes e vamos conseguir”, disse ao JT durante o evento Sertanejo do bem, que aconteceu na terça-feira passada, 26, na capital.

Sobre a escolha do repertório para o DVD, Rodrigo Rios afirma que escolheu as canções teve a ajuda da equipe. “Eu procurei pegar de cara o que eu gosto e que eu acho bacana. Minha equipe ajudou muito. Eu também pude contar com grandes parceiros como a (compositora) Márcia Araújo que tem sucessos para caramba gravados por outros artistas. E este álbum é praticamente todo dela”.