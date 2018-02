DVD de Maria Cecília e Rodolfo terá participações de Zezé di Camargo e Luciano, Jorge e Mateus e Humberto e Ronaldo

Por Cristiane Bomfim

Por causa da gravação do DVD, marcada para 16 de setembro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a dupla Maria Cecília e Rodolfo podem adiar para dezembro a data do casamento. “Está marcado para outubro, mas acho que vai ficar muito corrido gravar o DVD e casar em seguida. Acho que vamos adiar o casório por uns dois meses”, contou Maria Cecília ao Jornal da Tarde. “Mas ele vai sair”, completou Rodolfo. O DVD terá 22 canções inéditas. Apenas 10 já foram definidas.

A gravação estava prevista para acontecer em maio em São Paulo. Agora, será no mesmo parque onde Munhoz e Mariano gravaram o DVD em maio: o Parque das Nações Indígenas. “Adiamos porque agora vai ser em Campo Grande e porque precisávamos de uma data bacana, que não tivesse evento e nada que atrapalhasse, principalmente por causa dos nossos convidados. A única data que batia era 16 de setembro”, explicou Maria Cecília.

Na lista de participações especiais, já estão confirmados Zezé di Camargo e Luciano, Jorge e Mateus e Humberto e Ronaldo.

Os preparativos do DVD já começaram e o produtor musical Ivan Miyazato, que vai assinar o trabalho, já está acompanhando alguns shows da dupla. Foi que o que aconteceu na última quarta-feira, 6, no Villa Country, na zona oeste da capital.

Enquanto Maria Cecília e Rodolfo se preparavam para subir no palco, o produtor musical ajustava os últimos detalhes para a gravação de três músicas ao vivo que deverão fazer parte do DVD. “Decidimos fazer um esquenta para o DVD com a gravação de três músicas novas, mas que já estamos cantando nos shows”, disse a cantora. Foram escolhidas as músicas Beijo Bom, Só de pensar e Coisas esotéricas.

No dia 2 de junho, Maria Cecília e Rodolfo completaram cinco anos de carreira.