DVD de Gusttavo Lima terá 22 músicas inéditas

Por Cristiane Bomfim

Com a gravação do terceiro DVD da carreira marcada para os dias 28 e 29 de abril no Credicard Hall, na zona sul de São Paulo, o cantor Gusttavo Lima entrou na fase dos últimos preparativos. “Faltam só 15 dias. Estou trabalhando há dois meses em cima deste DVD”, contou ao Jornal da Tarde no último sábado, 14, antes de se apresentar na cidade de Sumaré, no interior paulista.

Gusttavo Lima disse estar ansioso para a gravação que terá 25 músicas. Destas, só três são regravações do álbum anterior: Balada boa, 60 segundos e Fora do comum. “Tudo na minha carreira, nos shows sou eu quem comanda. Se não tiver do jeito que eu gosto, não sai. Eu quero uma coisa muito a minha cara, não a cara dos outros, do meu empresário. As músicas são a minha cara, os arranjos são meus. Eu escolho e depois mando para a equipe”.

Inicialmente, a gravação do DVD estava marcada para março. O cantor até anunciou no começo do ano as participações especiais de Edson e Hudson, Jorge e Mateus e Eduardo Costa. Mas, com o adiamento, ele preferiu fazer suspense. “É surpresa”, disse.