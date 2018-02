DVD de 40 anos do Trio Parada Dura prioriza sucessos

Por Cristiane Bomfim

Na última terça-feira, 19, Leone, Mangabinha e Leonito subiram no palco da Via Marquês, na zona oeste de São Paulo, para gravar o DVD duplo em comemoração aos 40 anos do Trio Parada Dura, que já está em sua quinta formação.

Sem as participações de Teodoro e Sampaio e de Matogrosso e Mathias que não conseguiram chegar por problemas nos voos e compromissos de última hora, o Trio selecionou os grandes sucessos da carreira para apresentar para um público de cerca de 250 pessoas. “A maioria será os grandes sucessos, mas selecionamos duas ou três músicas inéditas”, disse Leonito. São 26 faixas.

Já Mangabinha, o mais antigo do grupo disse que este é o primeiro DVD do Trio ao ser perguntado sobre o DVD gravado por Creone, Parrerito e Xonadão. “Era um outro trio falso que andava por aí. O original é este aqui porque existe uma marca patente chamada Trio Parada Dura e eu sou o dono dela. E eu sou o fundador do trio. Os outros não existem, são falsificados”, disse.

[galeria id=3459]

Zé Henrique e Gabriel cantaram Blusa Vermelha com o trio. “É muita responsabilidade interpretar essa música que é um grande sucesso. Mas é uma alegria muito grande porque nós crescemos ouvindo eles. Este vai fazer parte da nossa história também. Vai ficar para os nossos filhos”, disse Zé Henrique. A dupla Durval e Davi cantou Luz da minha vida ao lado do trio. E Duduca e Dalvan participaram na canção Castelo de Amor. Conheça o repertório:

Blusa vermelha

As andorinhas

Último adeus

Telefone mudo

Quebra topete

Castelo de amor

Barco de papel

Alto astral

Homem de pedra

Luz da minha vida

O carro e a faculdade

Sincero amor

O doutor e a empregada

Bicho bão é mulher

Borboleta colorida

Passa lá

Bobeou a gente pimba

Vida do avesso

Pedaço de mim

Trovão azul

Faz isso não paixão

Meu pecado

Bebendo e Chorando

O novo parada dura

Taça de fel

Amor de novela