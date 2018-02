Dupla rouba ingressos de show de Luan Santana

Dois rapazes arrombaram uma galeria na madrugada desta terça-feira, 19, em Varginha, no sul de Minas Gerais. Eles entraram em duas lojas e levaram cerca de R$8.600,00, além de 150 ingressos para o show do cantor sertanejo Luan Santana, que acontece na cidade nesta sexta-feira (22).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antonio Carlos Buttignom, o prédio invadido tem monitoramento eletrônico, mas as imagem filmadas não estão muito nítidas. Além disso, um dos rapazes escondeu o rosto com uma blusa

no momento da ação. A polícia ainda não havia identificado suspeitos até o final da tarde desta quarta-feira (20).

(da Agência Estado)