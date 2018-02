Daniel lança clipe ‘Pra ser feliz’. Música dá nome ao 17º álbum da carreira do cantor

Por Cristiane Bomfim

O cantor Daniel lançou hoje, 28, o clipe oficial da música Pra ser feliz. O vídeo, por enquanto, pode ser visto apenas no portal do G1 (esse é o link: http://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2012/06/daniel-lanca-clipe-romantico-e-diz-que-espalhar-felicidade-e-sua-missao.html). A partir de amanhã, o vídeo também poderá ser visto no site e no canal do cantor no Youtube.

As filmagens foram feitas nas cidades de Brotas, no interior de São Paulo, e Curitiba, no Paraná. A música, composta por Elias Muniz, propõe uma reflexão do que é necessário para se chegar na tão falada felicidade, como diz o refrão:

Pra ser feliz

Do que o ser humano nescessita

O que é que faz a vida ser bonita

Ahh resposta, onde é que está escrita

Pra ser feliz

O quanto de dinheiro eu preciso

Como é que se conquista o paraíso

Quanto custa?

Pro verdadeiro sorrisso

Brotar do coração

Pra ser feliz é uma das 19 faixas do CD que tem o mesmo nome. Este é o 17º álbum da carreira do sertanejo.