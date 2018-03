Com repertório novo e show da turnê passada Fernando e Sorocaba lançam novo trabalho em SP

Por Cristiane Bomfim

Fernando e Sorocaba lançam oficialmente hoje, 8, o CD e DVD Acústico na Ópera de Arame. O trabalho foi gravado em outubro do ano passado em um dos mais famosos pontos turísticos de Curitiba, no Paraná. O show está marcado para logo mais, à meia-noite, na Villa Country, na zona oeste de São Paulo. O Jornal da Tarde conversou com Sorocaba sobre a apresentação e novo álbum:

JT – O CD e DVD gravados em Curitiba têm 12 músicas inéditas. É mais complicado gravar num show ao vivo músicas que o público ainda desconhece e que não sabe cantar e acompanhar durante o show? Como vocês fizeram para contornar isso?

Sorocaba: O fato de ser um show acústico, com um clima mais intimista, facilitou bastante. Mas o público pega rápido as letras. Em muitas músicas, já na segunda ou terceira vez que cantamos o refrão o pessoal já cantou junto com a gente.

A música de trabalho de vocês é “É tenso”, que fala de balada. Masa aposta para 2012 no estilo sertanejo é o romantismo nas músicas (já que as mais animadas tomaram tomaram conta das rádios em 2011). Vocês acham que esta é a tendência? Qual será a segunda música de trabalho de vocês? Ela já tem data de lançamento nas rádios?

Sorocaba: Eu acho que existem períodos adequados para cada estilo de música. A “É Tenso”, por exemplo, foi lançada perto do Carnaval, e nessa época o público espera músicas mais animadas. Mas a tendência é que nossa próxima música de trabalho seja alguma romântica. Devemos lançá-la nos próximos meses.

Qual é a música favorita de vocês neste novo álbum?

Sorocaba: Nós gostamos bastante de todo o repertório, mas achamos as músicas “A Verdade” e “Nada Faz Sentido”, que são mais românticas, muito bonitas.

O que o público pode esperar da apresentação de hoje? O show é novo?

Sorocaba: Ainda é o mesmo show da turnê passada, mas o público pode esperar uma surpresa que preparamos especialmente para o lançamento do DVD. Acredito que eles vão gostar.