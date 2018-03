Com 1 milhão de fãs na internet, Roberto Maia faz seu primeiro show

POR CRISTIANE BOMFIM

Com mais de um milhão de seguidores no Facebook (a maioria mulheres), o cantor Roberto Maia fez sua primeira apresentação na última terça-feira (27) para um público de quase 2 mil pessoas. Por se denominar um sertanejo, por causa de suas influências musicais, escolheu o o palco do Villa Country, na zona oeste da capital. Como todo ídolo, mesmo que no início de carreira, deu uma entrevista coletiva antes das portas da casa noturna se abrirem para o público.

Sem definir valores, Roberto Maia contou que se preparou por mais de um ano para o show. O trabalho começou nas redes sociais. Definiu a meta de 1 milhão de fãs para só então marcar o primeiro show. Enquanto se desdobrava fazendo videoclipes, abastecendo Facebook e Twitter com notícias pessoais e fotos e respondendo fãs ou meninas interessadas na sua beleza, preparou o repertório do seu primeiro CD solo, intitulado Eu amo uma estrela. A tática usada por ele foi a mesma de astros como Justin Bieber: bombar primeiro na internet, conquistar fãs e só depois ganhar o público no palco.

“A gente começa com uma estratégia de internet e num determinado momento, ele se torna real. Lógico que é uma aposta. Estou feliz demais porque sempre acreditei na internet. Mas aí a coisa toma a proporção que tomou com mais de um milhão de fãs no Facebook. Chegou o momento de fazer o show para todas as pessoas que apostaram e curtiram e estão aqui hoje”, disse o cantor.

O show começou pouco antes das 23 horas e foi transmitido ao vivo no site Uol. Com 27 anos, quase 1 metro e noventa de altura, cabelos loiros, sorriso de comercial de pasta de dente, Roberto Maia arrancou gritos escandalosos antes mesmo de subir no palco. A transmissão começou quando ele ainda estava no camarim.

Durante as quase duas horas de apresentação fizeram parte do repertório Eu amo uma estrela, Quem mandou vacilar e Dois apaixonados. A direção ficou por conta de Raphael Garcia. Abaixo dois clipes do artista que já foram vistos mais de um milhão de vezes: