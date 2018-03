Clipe de ‘Só penso em você’ é prévia do novo DVD de Edson e Hudson

POR CRISTIANE BOMFIM

No dia 7 de janeiro Edson e Hudson lançaram a nova música de trabalho: “Só penso em você”. O vídeo também está disponível na internet e é uma prévia do DVD Faço um circo pra você. Gravado em março de 2012 no circo Stankowich, na capital paulista, para um público de 1.200 pessoas, o trabalho é o 11º da carreira e marcou o retorno da dupla aos palcos. Mas ainda não está à venda. Depois de vários adiamentos, a previsão é que esteja nas lojas de todo o Brasil até fevereiro.

“Estamos com tudo certinho agora. Tivemos um problema com o disco onde todo o trabalho foi gravado. Ele sofreu um risquinho. Por isso a demora”, explicou Edson. Com 22 faixas, Faço um circo pra você vai ganhar turnê especial. Os irmãos já estão produzindo o novo show que deve percorrer o país em 2013. “O cenário vai ser super legal. E queremos levar uma apresentação bem parecida com o que foi gravado no circo”, explicou Hudson.

Em setembro do ano passado, os artistas lançaram o clipe da música “Meu amor é 10”. A canção bem humorada e com uma pegada mais rock também faz parte do repertório do DVD gravado no circo e o vídeo tem trechos da apresentação.