Clipe de “A Bela e o Fera” mostra lado romântico de Munhoz e Mariano

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Desde a explosão da música “Camaro Amarelo” a partir do meio do ano passado, foram as músicas mais animadas de Munhoz e Mariano que ganharam espaço nas rádios, baladas e programas de TV. Mas, engana-se quem acha que o repertório da dupla de Campo Grande se limita a festas regadas à bebida (como em “Balada Louca”) e letras mais, digamos, sensuais (como é o caso de “Grita Amor” e “Eu Vou Pegar Você e Tãe”). O DVD gravado na capital do Mato Grosso do Sul em 6 de maio de 2012 tem sim músicas românticas. “A Bela e o Fera” é uma delas. A canção – composta por Munhoz e Mariano em parceria com a dupla Fred e Gustavo – ganhou um videoclipe, que foi lançado ontem, 7, no YouTube.

Vinte quatro horas depois do lançamento, o filme já foi assistido mais de 130 mil vezes. A história de um casal jovem que se apaixona apesar das diferenças gritantes nos gostos e rotina deve chama a atenção pela delicadeza e mudança de cenários já tão comuns em clipes sertanejos. Com direção de Junior Jacques no vídeo e produção musical de Ivan Miyazato, o filme foi feito no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Munhoz e Mariano interpretam a música enquanto a história do casal se passa em dois quadros de teatro.

Só para constar, entre as românticas do DVD estão ainda: “Sorte Que a Gente tem a Vida Inteira”, “Sexto Sentido” e ‘”Nuvem Negra”