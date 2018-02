Clipe da música Eucaliptos tem participação de Fael, o campeão do BBB 12

Por Cristiane Bomfim

Pouco depois das 21h de ontem, 10, a dupla Jads e Jadson publicou no Youtube o clipe Eucaliptos, que tem a participação especial de Fael, o vencedor da 12 edição do Big Brother Brasil. O vídeo foi gravado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a divulgação dele foi feita pela própria dupla no Twitter.

No clipe, Fael é um pobretão apaixonado que leva um fora do seu grande amor por não ter dinheiro. Para conquistar a moça, ele promete ganhar muito dinheiro e investe na plantação de eucaliptos. No começo desanima, porque a árvore demora para crescer, mas quando dá conta que poderá ganhar muito dinheiro prefere não casar, já que mulher nova e bonita vão chover na plantação.

Por enquanto, o vídeo foi visualizado 303 vezes, mas a participação de Fael deve ajudar a bombar a nova música, que é boa: