Chitãozinho e Xororó Sinfônico chega às lojas em novembro

Por Cristiane Bomfim

O DVD Chitãozinho e Xororó 40 anos Sinfônico, gravado em 1° de agosto na Sala São Paulo chega às lojas na primeira semana de agosto, garantiu Xororó ontem ao Jornal da Tarde. A dupla que teve a turnê de 40 anos de carreira patrocinada pela Ford Caminhões está negociando também a prorrogação da parceria por mais um ano.

A parceria foi oficializada em setembro do ano passado. Em troca do patrocínio, Chitãozinho e Xororó viraram garotos propaganda da linha 2012 de caminhões Cargo da montadora.

“A parceria deu muito certo, eles agregaram valor à marca. Eles têm uma imagem de confiabilidade, seriedade, competência. Nunca se envolveram em escândalos”, afirmou o gerente de marketing da Ford Caminhões, Pedro Aquino.

Na noite de ontem, os irmãos fizeram uma apresentação para 117 pessoas convidadas no estande da Ford montado no 18° Salão Internacional do Transportes (Fenatran). O pocket show teve duração de 45 minutos e foi comparado por Chitãozinho ao início de carreira, quando eles se apresentavam em circos. “O público é pequeno como naquela época, mas está bem mais chique”, disse.