Por Cristiane Bomfim

Chitãozinho e Xororó se apresentam hoje, apenas para convidados, na abertura do estande da Ford no 18º Salão Internacional de Transportes, a Fenatran. A feira começa hoje e vai até sexta-feira, 28, no Anhembi, em São Paulo.

Desde o início do ano, os irmãos são os garotos propagandas da Ford Caminhões para o lançamento da linha Novo Cargo 2012.