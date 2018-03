Chitãozinho e Xororó renovam parceria com a Ford Caminhões

Por Cristiane Bomfim

Na última quinta-feira, 12, Chitãozinho e Xororó renovaram o contrato de patrocínio com a Ford Caminhões para a turnê deste ano, chamada Chitãozinho e Xororó Na Estrada. A parceria começou no ano passado durante os shows comemorativos de quarenta anos de carreira da dupla. Durante um show em outubro do ano passado no estande da Ford no Salão Internacional de Transportes (Fenatran) o interesse pela continuidade da parceria por ambas as partes já tinha sido adiantado ao Jornal da Tarde.

Mais compacta, a turnê “Ford Apresenta Chitãozinho e Xororó Na Estrada”, terá 12 shows pelo Brasil, que serão acompanhados de promoções para os fãs e os clientes da Ford Caminhões. “Foi um casamento perfeito, a união de duas marcas que têm muita história no Brasil e uma imagem sólida construída sobre valores como tradição e confiança. Queremos repetir o mesmo sucesso dessa parceria em 2012, trazendo muitas novidades”, afirmou, por nota, Oswaldo Jardim, diretor de Operações de Caminhões da Ford América do Sul.