Chitãozinho e Xororó estarão no DVD de Victor e Leo

Por Cristiane Bomfim

A assessoria de imprensa da dupla Victor e Leo confirmou na tarde de hoje, 27, a presença de Chitãozinho e Xororó na gravação do 3º DVD da carreira Ao vivo em Floripa, que acontecerá amanhã, 28, na Avenida Beira Mar Continental, em Florianópolis, Santa Catarina. O show está previsto para as 18h e terá também as participações de Zezé di Camargo e Luciano, Paula Fernandes, Nando Reis, Pepeu Gomes, Thiaguinho e Haroldo Ferretti. A entrada é gratuita.

Na noite de ontem, Victor e Leo fizeram um ensaio aberto com Pepeu Gomes no palco do show. O público que foi chegando pediu para que as músicas não parassem. “Acho que vamos gravar o DVD hoje!”, brincou Victor.