Cantor sertanejo é preso por dirigir bêbado

O cantor Rangel, da dupla sertaneja Ronny e Rangel, foi preso hoje (30) em Campinas, no interior de São Paulo por dirigir embriagado. De acordo coma polícia, ele seguia para Piracicaba, quando bateu em outro veículo na Rodovia dos Bandeirantes. Sem prestar socorro, ele fugiu e foi perseguido pelo motorista vítima da batida.

Foram encontrados uma garrafa de vodka vazia e remédios no carro de Rangel. De acordo com a polícia, o sertanejo precisou ser carregado ao chegar no 1º DP de Campinas. Ele foi encaminhado ao IML para fazer exames de sangue para comprovar se ele estava embriagado.

As informações são do site G1