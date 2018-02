‘Camaro amarelo’ de Munhoz e Mariano vai estacionar na zona sul de São Paulo

Por Cristiane Bomfim

Na semana passada, Munhoz e Mariano fizeram o lançamento oficial da nova turnê. Escolheram a cidade de Campinas, no interior paulista, para o show e lotaram o Campinas Hall, que tem capacidade para 3.000 pessoas. Amanhã, a dupla estará em São Paulo para mostrar ao público o novo show, que tem o hit Camaro Amarelo.

A apresentação está marcada para a meia-noite na Wood’s – balada sertaneja na Vila Olímpia, na zona sul – e vai marcar também o lançamento do camarote VIP da casa noturna no rodeio de Jaguariúna, no interior.

O rodeio de Jaguariúna acontece de 2 a 11 de agosto e terá a presença de Jorge e Mateus, Michel Teló, João Carreiro e Capataz, Gusttavo Lima, Luan Santana, Humberto e Ronaldo, O Rappa, João Neto e Frederico, Fernando e Sorocaba, Two Face e a revelação Thaeme e Thiago. O preço dos ingressos varia de R$ 20 a R$ 250. Informações no site: www.rodeiodejaguariuna.com.br.