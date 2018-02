‘Camaro Amarelo’, de Munhoz e Mariano, é melhor música de 2013

POR CRISTIANE BOMFIM

Como muitos já sabem, Munhoz e Mariano ganharam ontem, 3, o troféu pela melhor música de 2012, segundo votação popular do Prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, da Rede Globo. O hit Camaro Amarelo concorreu com Amor de Chocolate, de Naldo, e Assim você mata o papai, interpretada pelo grupo de pagode Sorriso Maroto.

Para quem não lembra, não é a primeira vez que a dupla de Mato Grosso do Sul recebe um prêmio das mãos de Fausto Silva. Em 2010, Munhoz e Mariano venceram o concurso Garagem do Faustão com a música Sonho bom.

Outra curiosidade é que Camaro Amarelo entrou no repertório do DVD gravado em maio de 2012 em Campo Grande poucos dias antes do show. A canção foi escrita por autoria de Marco Aurélio, Marcia Araujo, Bruno Caliman e Thiago Machado.

