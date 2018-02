Caldas Country Show quer receber 200 mil pessoas por noite

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Começa amanhã, às 22 horas, a sétima edição do Caldas Country Show, na cidade de Caldas Novas, em Goiás. O evento, que reúne público de 1.200 cidades de todo o País, terá mais de 60 atrações divididas em dois dias de 14 horas de música cada um. Além do sertanejo, a diversão na madrugada será garantida por trios elétricos até o amanhecer, quando DJ’s entram em cena e assumem o comando de suas pickups até o meio dia.

De acordo com a organização do evento, o festival será realizado em uma área de 100 mil m² com capacidade para receber receber mais de 200 mil pessoas por noite. Além disso, a tecnologia live vai permitir o registro do festival com divulgação instantânea.

Veja a programação:

Dia 16: Israel e Rodolffo, Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima e Fernando e Sorocaba . No trio elétrico, a banda Tomate. Os Dj’s são: Steven Lee, Hands Up, Renato Mayer

Dia 17: Jorge e Mateus, Humberto e Ronaldo, Paula Fernandes, Cristiano Araújo, Israel Novaes, Zé Ricardo e Thiago. No trio elétrico, Banda Eva. O DJ´s são Carlo Dall Anese e Phenomena.

Os endereços para compra de ingressos e outras informações, como localização, estão no site www.caldascountryshow.com.br