Brutos do sertanejo surpreendem na Villa

Por Cristiane Bomfim

Às 23h de quinta-feira (21), a impressão foi de que a apresentação de João Carreiro e Capataz na Villa Country, zona oeste, não teria público. Na pista, com capacidade para até 5.000 pessoas, o que se via eram 400 ou 500 pagantes tomando cerveja ou dançando timidamente. O camarote estava vazio. Uma hora depois e a situação tinha mudado pouco. Cochichos daqui e dali demonstravam preocupação. “Será que vai ser miado?”. Não foi.

Num piscar de olhos, minutos antes do show, a casa estava lotada. Andar no camarote era difícil. E então, às 00h45, os brutos do sertanejo subiram no palco. Apesar de ainda não ser estourada em São Paulo, a dupla fez todo mundo cantar e conseguiu arrastar – mesmo com frio – para a casa sertaneja o goleiro do Palmeiras Marcos e o ex-jogador e comentarista Neto.

O repértório da dupla privilegiou músicas animadas como Faculdade da pinga, É pra cabá, Roqueirinha, Xiquebacanizado e Descartável. O show durou 1 hora e meia e arrancou elogios. “Não conhecia essa dupla, vim porque disseram que era bom. Na hora duvidei, mas não é que eles são diferentes”, comentou a publicitária Ana Cláudia Paiva Santos, de 25 anos.

