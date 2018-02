Famosos e falhas marcam inauguração da balada Brooks

POR CRISTIANE BOMFIM

Foi inaugurada na última terça-feira (27) mais uma balada sertaneja na capital. Luxuosa, a casa tem capacidade para cerca de 2 mil pessoas, mas no dia da abertura quase mil ficaram do lado de fora. A festa teve show dos sócios da casa Marcos e Belutti e a presença de nomes como Zezé di Camargo, Fabiano (da dupla com Cesar Menotti), João Neto e Frederico, Fernando e Sorocaba, Gusttavo Lima, o jogador Neymar e o pagodeiro Thiaguinho.

“Será uma casa para receber shows de todos os artistas do gênero, independentemente do escritório em que estejam. Queremos oferecer música boa para o público”, explicou Belutti.

Para celebrar, a bebida ficou por conta dos anfitriões, mas nem tudo funcionou bem. Por causa da lotação do lado de fora, era preciso paciência para entrar. Na metade da madrugada a água dos banheiros (que não tinham trinco nas portas e ainda cheiravam tinta) acabou. Ir embora também exigiu paciência. Ao pagar os R$ 30 de valet, os clientes descobriam que a espera pelo carro podia demorar até uma hora.

Até o fim do ano, a balada (que tem palco com 12,5 metros de pé direito e 14 metros de boca) terá shows de João Neto e Frederico (dia 11) e Thaeme e Thiago (dia 24). A Brooks fica na Rua Carmo do Rio Verde, 83.