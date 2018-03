Bastidores do clipe de Léo e Giba

Por Cristiane Bomfim

Ontem (04), a dupla sertaneja Léo e Giba encarou uma maratona de repetições da música Vibração. Os dois iniciaram, no Paraná, a gravação do clipe desta música.

A animada Vibração ainda não toca nas rádios paulistanas, mas é possível ouvir outra canção – Já era, perdeu – da dupla aos sábados no programa apresentado por Rodrigo Faro, na Record.

Os amigos formaram a dupla há 11 anos na cidade de Maringá, no Paraná. Começaram, como a maioria dos artistas do gênero, tocando em barzinhos. Mas ao contrário do imaginável o sucesso veio primeiro no exterior. Na virada de 2002 para 2003 gravaram um CD pela Vidisco em Portugal e fizeram uma longa turnê por aquele país.

Tudo começou quando Léo deixou a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e foi morar no mesmo prédio que Giba, em Maringá. Hoje, eles fazem parte da gravadora Som Livre e lotam casas noturnas da região sul. Em média, os amigos fazem 15 shows por mês.