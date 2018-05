Balada da Vila Olimpia faz festa junina sertaneja

Por Cristiane Bomfim

Marcada para quarta-feira (29), a festa junina do Wood’s Bar, na Vila Olímpia, zona sul, vai ter decoração com bandeirinhas, além de quadrilha, pipoca, paçoca, quentão e vinho quente. O som vai ficar por conta das duplas João Neto e Frederico e Mateus e Cristiano. De acordo com a casa, todo o dinheiro arrecadado com as entradas será revertido para ações “em prol de crianças e jovens” atendidas por projetos que têm a participação do Instituto Mundo Jovem.

O Mundo Jovem, aliás, tem o apoio de famosos como Xuxa, Gilberto Gil, Mariana Ximenes, Padre Marcelo Rossi, entre outros. O JT não conseguiu falar com o instituto para saber quais projetos serão beneficiados.

Serviço

O Wood´s Bar fica na Rua Quatá, 1016. A festa junina ocorre no dia 29 a partir das 23h. As entradas variam de R$ 100 a R$ 200 e são vendidas pelo site www.ticket360.com.br. O estacionamento com manobrista custa R$ 20. Informações pelo telefone 11 3849-6868.