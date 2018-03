Atriz da Record é pega em blitz da Lei Seca em companhia de Michel Teló

Por Cristiane Bomfim

Acompanhada do cantor Michel Teló, a atriz Thaís Fersoza, da Record, foi parada em uma blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz que se recusou a fazer o teste do bafômetroterá de pagar uma multa no valor de R$ 957,70 e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.

O dono do sucesso Ai se eu te pego estava no banco do passageiro e teve que arrumar outra carona para ir para casa. Nas imagens feitas por uma câmera do programa Balanço Geral, da TV Record, o cantor aparece encolhido. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele “estava pegando uma mochila no chão do veículo”.

A assessoria do cantor diz ainda que a matéria do Balanço Geral não é verdadeira e que um advogado está sendo acionado. “Ele não estava dirigindo e não foi submetido ao teste do bafômetro”, disse a assessora ao Jornal da Tarde. Veja o vídeo com a matéria questionada pelo artista. Ele sempre aparece no banco do passageiro:

