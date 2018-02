Até o fim do ano Jorge e Mateus gravarão com nove artistas

Por Cristiane Bomfim

Você liga o rádio e está tocando Marca evidente, música gravada por Israel e Rodolffo com a participação de Jorge e Mateus. Muda a estação e ouve Efeitos, gravada por Cristiano Araújo ao lado de Jorge e Mateus. Alterna mais uma vez e percebe que Humberto e Ronaldo estão cantando Romance ao lado de… Jorge e Mateus.

A lista de músicas gravadas por Jorge e Mateus com outros artistas é grande e só neste ano deve chegar a nove, pelas contas de Mateus. Tudo isso, segundo Jorge, porque os dois “não conseguem dizer não”.

Em maio, eles foram convidados por Bruno e Marrone para cantar Pela porta da frente, na gravação do DVD que aconteceu em São Paulo. Antes disso, subiram no palco com Guilherme e Santiago para cantar Vou até o fim, também durante a gravação de um DVD. A dupla é presença garantida no DVD de César Menotti e Fabiano que vai ser gravado em agosto no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, e está conversando com o cantor Daniel sobre uma possível parceria em estúdio.

“É uma dificuldade muito grande que nós temos em dizer não para as pessoas. Às vezes o artista já tem uma projeção, escolhe uma música muito boa e nós gravamos junto. E eu explico para alguns que isso não é a garantia de nada. Primeiro porque artista nenhum sobrevive com uma musica só”, disse Jorge em entrevista antes de um show em São Paulo.

Jorge e Mateus reconhecem que a parceria com artistas que estão começando é importante para dar visibilidade. “Às vezes ele (o cantor em começo de carreira) não tinha acesso às rádios e por causa dessa música o pessoal começa a observar o trabalho dele. Mas tem que trabalhar, tem que ter música boa”, completou Jorge.

A preocupação é ser “arroz de festa”, como diz Mateus. “As participações são boas para nós, mas temos medo de estar muito em evidência, de as pessoas estarem sempre escutando Jorge e Mateus. Temos um medinho das pessoas pensarem que somos arroz de festa e enjoarem”, disse Mateus. Ele diz que a partir de agora, a dupla vai priorizar gravar com artistas com carreira consolidada, como César Menotti e Fabiano e Bruno e Marrone. “São caras com quem nós sempre quisemos gravar”.

DVD em Londres

No dia 20 de setembro a Jorge e Mateus sobem ao palco do Royal Albert Hall, em Londres, na Inglaterra. O show será para brasileiros e sem participações especiais, mas vai virar um DVD. “Somos a única dupla que quer gravar dois DVDs por ano”, brincou Mateus.

O DVD vai virar um registro para a carreira da dupla. “É uma casa muito bacana e queremos eixar registrado nossa passagem por ela”, afirmou Mateus. O DVD de trabalho é o gravado recentemente em Jurerê Internacional, em Santa Catarina.