Após gravarem 3º DVD, Humberto e Ronaldo se apresentam em São Paulo

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Os goianienses Humberto e Ronaldo formaram a dupla em 2008. Gravaram o primeiro CD um ano depois com dinheiro da venda de um corsa roxo de Humberto. As cópias do álbum foram distribuídas aos amigos e vendidas após as apresentações em bares e baladas da região. Esse foi o único CD da carreira de cinco anos. De lá para cá, os sertanejos lançaram dois DVDs o terceiro foi gravado na última quinta-feira, 23, na tradicional festa Pecuária de Goiânia. Cantaram para um público de 50 mil pessoas – já que contaram com o feriado da Padroeira de Goiânia no dia seguinte para ajudar. “Gostamos mais de DVD mesmo”, contou Ronaldo.

Ao contrário do último trabalho gravado em 2012 com as participações especiais de Cesar Menotti e Fabiano, Gusttavo Lima e Xandy (do grupo Aviões do Forró), este projeto não conta com outros nomes da música sertaneja dividindo canções. “Vai ser uma coisa só nossa. Queremos mostrar a nossa cara, o que somos e escolhemos o repertório que ajude a contar a nossa história”, contou Humberto um dia antes do show. O público também foi o maior das gravações de DVDs da dupla. De acordo com Ronaldo, o trabalho gravado em 2011 teve cerca de 1000 convidados. O segundo DVD (Eu Vou Contar Procêis) atraiu público de 8.000 pessoas em 2012.

Foram três meses separando é repertório. Das 31 canções escolhidas para a gravação, 12 são inéditas. Entre elas: “Dia de Sorte”, “Lagoa Azul” e “Hoje Sonhei com Você”, que também entrarão no show de amanhã, 29, no Villa Country, na capital paulista. O cenário foi assinado por Zé Carratu contou com palco de 18 metros de boca e rampa para aproximar os artistas do público. A direção do DVD é de Marcos Araújo e a produção musical é de Bigair dy Jaime. A previsão para o lançamento é o início do segundo semestre.

Serviço:

Amanhã, 29, Humberto e Ronaldo se apresentam junto com Guilherme e Santiago no Villa Country a partir da meia-noite. A casa abre às 22h e os ingressos já estão à venda e o valor do primeiro lote é R$ 70. O Villa Country fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Informações pelo telefone (11) 3868-5858