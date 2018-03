Agenda de shows da semana (entre 01 e 08 de setembro). A lista está em ordem alfabética:

Bruno e Marrone

Dia 02 – Apuí – AM

Dia 03 – Tefé – AM

Dia 04 – Itacoatiara – AM

Dia 05 – Tabatinga – AM

Dia 07 – Mirassol do Oeste – MT

César Menotti e Fabiano

Dia 03 – Carapebus – RJ

Dia 05 – Boituva – SP

Dia 06 – Presidente Prudente – SP

Chitãozinho e Xororó

Dia 03 – Barro Alto – GO

Daniel

Dia 02 – Guanambi – BA

Dia 03 – Serrinha – BA

Dia 04 – Livramento – BA

Dia 06 – Cornélio Procópio – PR

Dia 07 – Campo Verde – MT

Edson Cadorini

Dia 03 – Ribeirão Branco – SP

Dia 06 – Pindorama – SP

Dia 07 – Nuporanga – SP

Eduardo Costa

Dia 03 – Ipuã – SP

Dia 04 – Boituva – SP

Dia 06 – Uberlândia – MG

Dia 07 – Ipanema – MG

Dia 08 – Américo Brasiliense – SP

Fernando e Sorocaba

Dia 02 – Joinville – SC

Dia 03 – Limeira – SP

Dia 04 – Botucatu – SP

Dia 05 – Monte Carmelo – MG

Dia 06 – Itumbiara – GO

Dia 07 – Itaquaquecetuba – SP

Geovany Reis e Fabrício

Dia 02 – São Paulo – SP

Dia 03 – São Caetano – SP

Dia 04 – São Paulo – SP

Dia 05 – São Paulo – SP

Dia 06 – São Paulo – SP

Dia 07 – São Paulo – SP

Gian e Giovani

Dia 02 – Alto Araguaia – MT

Dia 03 – Jataí – GO

Dia 07 – Ipuã – SP

João Bosco e Vinícius

Dia 02 – Palmas – TO

Dia 03 – Brasília – DF

Dia 04 – Cravinhos – SP

Dia 06 – Limeira – SP

Dia 07 – Cambuci – RJ

João Carreiro e Capataz

02 – São Paulo – SP

03 – Boituva – SP

04 – Ipuã – SP

05 – Cravinhos – SP

06 – Monte Carmelo – MG

07 – Arcos – MG

João Neto e Frederico

Dia 02 – Lucas do Rio Verde – MT

Dia 03 – Primavera do Leste – MT

Dia 06 – Taubaté – SP

Dia 08 – Presidente Prudente – SP

Jorge e Mateus

Dia 02 – João Pessoa – PB

Dia 03 – Serrinha – BA

Dia 04 – Itabaiana – SE

Dia 07 – Costa do Sauipe – Ba

Leonardo

Dia 02 – Rio Parnaíba – MG

Dia 03 – São Gonçalo do Rio Abaixo – MG

Dia 04 – São José do Divino – MG

Dia 06 – Ribeirão Branco – SP

Dia 07 – Barro Alto – GO

Léo e Giba

Dia 03 – São Jorge do Ivai – PR

Dia 04 – Paraíso do Norte – PR

Dia 06 – Caçada – SC

Luan Santana

Dia 04 – Nova Iorque – Estados Unidos

Dia 06 – Leme – SP

Dia 07 – Parauapeba – PA

Dia 08 – Redenção – PA

Marcos e Belutti

Dia 02 – Presidente Prudente – SP

Dia 03 – Dracena – SP

Dia 04 – Limeira – SP

Dia 06 – Araçatuba – Sp

Dia 08 – Serra negra – SP

Maria Cecília e Rodolfo

Dia 02 – Limeira – SP

Dia 03 – Torrinha – SP

Dia 04 – Uberlândia – MG

Dia 05 – Ilhabela – SP

Dia 06 – São Paulo – SP

Dia 07 – Matinhos – PR

Dia 08 – Mafra – SC

Michel Teló

Dia 01 – Sapucaia – RJ

Dia 02 – Guapiaçu – SP

Dia 03 – Sonora – MS

Dia 04 – Rio Preto da Eva – AM

Dia 06 – Pimenta Bueno – RO

Dia 07 – Poá – SP

Dia 08 – Barro Alto – GO

Rio Negro e Solimões

Dia 02 – Alterosa – MG

Dia 03 – Bom Jesus da Penha – MG

Dia 04 – Presidente Prudente – SP

Dia 06 – Cravinhos – SP

Dia 08 – Barra Velha – SC

Paula Fernandes

Dia 01 – Picos – PI

Dia 02 – Teresina – PI

Dia 03 – Parnaíba – PI

Dia 04 – Pau dos Ferros – RN

Dia 07 – Campina Grande – PB

Dia 08 – Garanhuns – PE

Sérgio Reis

Dia 03 – Serra Talhada – PE

Dia 06 – Rio dos Cedros – SC

Dia 08 – Rio das Flores – RJ

Dia 10 – Curitiba – PR

Teodoro e Sampaio

Dia 02 – Boituva – SP

Dia 03 – Piranguçú – MG

Dia 04 – Lambari D’Oeste – MT

Dia 06 – Nova Independência – SP

Dia 07 – Riacho Grande – SP

Dia 08 – Amambaí – SP

Victor e Léo

Dia 01 – Rio de Janeiro – RJ

Dia 03 – Cravinhos – SP

Dia 05 – Serra Talhada – PE

Dia 07 – Itu – SP

Dia 08 – Itaquaquecetuba – Sp

Zezé di Camargo e Luciano

Dua 04 – Diamantino – MG

Dia 06 – Tangará da Serra – MT