A língua afiada de Luciano

POR CRISTIANE BOMFIM

(cristiane@gmail.com)

Nos quase quatro dias do Cruzeiro É o Amor os fãs não puderam ver Luciano circulando pelos corredores e outras áreas comuns do navio MSC Magnífica. É que o cantor diz passar muito mal com o balançar da embarcação e, por isso, preferiu ficar isolado em sua cabine a maior parte do tempo. Mesmo assim, o parceiro de Zezé di Camargo roubou a cena e foi a grande atração da viagem dentro e fora dos palcos. Com humor apimentado e espontaneidade ele divertiu o público nos três shows realizados a bordo e não mediu palavras ao falar com a imprensa e convidados. Enquanto isso, o que se viu foi um Zezé di Camargo mais reservado.

No primeiro dia de show, entre uma declaração e outra, Luciano pediu para que alguns convidados sentados nas primeiras filas parassem de conversar. Foi discreto e falou sem usar o microfone. Deixou Zezé di Camargo sem graça ao dizer que “não foi bem isso que aconteceu”, quando seu irmão afirmou que no caso da separação com Zilu, ele entrou com “a bunda e ela com o pé”. Mais tarde, conversando com a imprensa Luciano disse que não poderia confirmar a abertura da sexta edição do cruzeiro: “Não posso dizer que está aberta a sexta edição. Não seu nem se vou estar vivo”, brincou. A próxima edição do evento foi confirmada por Zezé no sábado à tarde. A data ainda não foi definida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[galeria id=5991]

Depois de engordar dez quilos nas férias em Orlando, Luciano disse não ser vaidoso. “Você acha que um cara gordinho desse jeito é vaidoso?”. Mas disse praticar Muay Thay e malhar e muito para poder comer tudo o que gosta e manter a saúde. “Esse papo que transar emagrece é uma baita de uma mentira. Porque transar mais do que eu transo e não emagreço”, brincou ele que ressaltou que vale tudo entre quatro paredes quando há amor. “Você pode colocar uma mulher pelada na minha frente que não vai subir. Sério mesmo. Não sou veado. Agora, põe minha na minha frente, de vestido, e fala ‘vem’”.

Fã de novelas, o artista também não pensou duas vezes antes de criticar a beleza da atriz Vera Fischer no palco. A frase foi dita na segunda apresentação. “Mas a Vera Fischer tá caída, heim? Eu assisto TV e o que é aquilo?” e mostrou-se inconformado por ela ter sido uma das musas de seu pai.

No sábado, dia 2, em coletiva com a imprensa, Luciano mais uma vez chamou a atenção para si. Começou criticando o tamanho dos vestidos das mulheres sentadas nas primeiras filas em seus shows. “No navio, a mulherada vai para matar mesmo. Elas colocam os melhores vestidos, as melhores calcinhas. Mudam as caras, mas os vestidos e o tamanho deles são sempre os mesmos”.

Reclamou do atraso apresentações, marcadas para as 23h. “Os shows estão começando muito tarde. Eu saio passando muito mal e pareço um bobo no palco. É um absurdo, o Brasil não tem a educação de começar um show no horário e as pessoas não tem a cultura de chegarem no horário”, desabafou. Disse ser um cara correto e, por isso, já brigou muitas vezes. “Quero que as pessoas sejam corretas comigo, senão vai levar porrada”, brincou. Por isso decidiu praticar muay thai. “Meu treinador disse: ‘ou você briga ou você luta’. E esse esporte tem me colocado nos eixos”.

Pai de quatro filhos, Luciano aproveitou a coletiva para contar que será avô nos próximos. O pai da menina, que se chamará Maria Helena, é Wesley, de 23 anos, o mais velho de quatro e o que mais dá dor de cabeça ao cantor. “Não passo a mão na cabeça, não. Já falei para ele que a ajuda que eu dou mensalmente a ele agora será para minha neta”.

Repertório dos shows no Cruzeiro É o Amor:

1. Sonho de amor

2. Pra mudar minha vida

3. Pior é te perder

4. A ferro e fogo

5. Pra não pensar em você

6. Antes de voltar pra casa

7. Tarde demais

8. Do seu lado (gravada originalmente por Jota Quest)

9. Criação divina

10. Dou a vida por um beijo

11. Coração está em pedaços

12. Na hora H

13. Como um anjo

14. Sem medo de ser feliz

15. Como é grande o meu amor por você

16. Telefone Mudo

17. Ainda ontem chorei de saudade

18. Mentes tão bem

19. Diz pro meu olhar

20. No dia em que saí de casa

21. É o amor

22. Você vai ver

23. Pão de mel

24. Mexe que é bom