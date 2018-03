Michel Teló canta amanhã em São Paulo

Por Cristiane Bomfim

Basta ouvir uma vez para conseguir decorar o mais novo sucesso de Michel Teló, Ai, se eu te pego. A música tem quatro frases e o resto é só repetição do refrão: “Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai se eu te pego. Ai, ai se eu te pego” que varia um pouco: é só substituir o ‘Delícia, delícia‘ por ‘Nossa, nossa’.

Mesmo assim, o cantor paranaense criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um sucesso capaz de lotar shows e casas noturnas. Com 17 anos de carreira, Michel Teló explodiu em 2009 quando deixou o grupo Tradição e iniciou carreira solo. Escolheu para seu lançamento outra música chiclete: Ei, psiu, beijo, me Liga.

E é com músicas que animadas e que incentivam a paquera que Michel Teló se apresenta amanhã, 1, na Villa Country, zona oeste de São Paulo. Os ingressos que começaram a ser vendidos por R$ 70 já estão no quarto lote e mais caros. Quem quiser assistir a apresentação, mas ainda ão comprou a entrada, vai ter que pagar R$ 110.

Além das já famosas Ei, psiu, beijo, me Liga, Fugidinha, Ai se eu te pego, o artista também irá apresentar canções inéditas que farão parte do DVD Michel Teló na Balada, que foi gravado neste semestre em várias casas noturnas do País.

Serviço:

A Villa Country fica na Avenida Francisco Matarazzo, 774, na Água Branca. A casa abre as 20h e o show está previsto para meia-noite. Informações no site www.villacountry.com.br.