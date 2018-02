2ª edição do Villa Mix, em Goiânia, tem presença de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Humberto e Ronaldo e Israel Novaes.

Por Cristiane Bomfim

Os portões do estádio Serra Dourada, na cidade de Goiânia, em Goiás, abriram hoje, 1, às 15h para a entrada do público. A segunda edição do show Villa Mix (que dá nome a casas noturnas sertanejas) com a presença de Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Humberto e Ronaldo e Israel Novaes estava prevista para começar às 16h com transmissão ao vivo pela internet. O atraso foi pequeno: 35 minutos. Mas quem deixou para ver em casa em um computador teve de ter paciência.

Israel Novaes foi o primeiro a subir no palco, às 16h35, e abriu com a música Carro pancadão. Também fizeram parte do repertório do show do cantor, que acabou agorinha (às 17h40), Sinal Disfarçado (vai no banheiro pra gente se beijar) e, para encerrar, Vem ni mim Dodge Ram. Em seguida, foi a vez de Gusttavo Lima se apresentar, às 18h10 que começou com Gatinha Assanhada.

Quem deixou para assistir a segunda edição do Villa Mix pela internet (no site http://www.audiomixlive.com.br) está precisando ter muita paciência com problemas com a instabilidade da rede. Aqui na redação do JT, em São Paulo, está impossível acompanhar o show pela rede. A mensagem constante é de “servidor não encontrado”. A transmissão está sendo feita pela empresa Audiomix.

No Twitter, não faltaram reclamações de computadores travados e transmissão ruim ‘que só funciona bem na hora dos comerciais’:

Silvio Pires ‏@silviopires2012

O jeito mesmo é vai ser esperar sair o DVD do Villa Mix mesmo pq apareceu a imagem mas tá travando muito . #fato #VillaMix

Fernanda Gabrielle

‏@nandagabrielle Cansei desse comercial da Transmissão do VillaMix.

Lindezas do Guuh ‏@LindezasdoGuuh

@AudioMixDigital Por favor, a transmissão do #VillaMix está muito ruim! queriamos que vocês resolvessem o problema! Por favor! Obrigado!

André Valentim ‏@Andrevah

Agora que vai começar o GL o meu trava.. PQP, nas propagandas tava uma beleeeza né! #VillaMix

Princesa do Guh ♥ ‏@Gusttavete_ES

Esperei o dia todo ansiosamente pelo VillaMix, pra ver uma transmissão lixo dessa -.-

camilla ‏@camillaoliveir_

e esse site do VillaMix que travou e não dá mais sinal de vida? 🙁

Ysabella Silva ‏@ysabella_silva

Alguém ai sabe? O show nem começou, é isso mesmo? Nem tô entendendo mais essa transmissão!!! #villamix

Fernanda Gabrielle ‏@nandagabrielle

Cansei desse comercial da Transmissão do VillaMix.