O mundo da música sertaneja

Munhoz e Mariano: show em São Paulo leva animação do palco para plateia

POR CRISTIANE BOMFIM (cristiane@gmail.com) Dez e meia da noite. As luzes do Credicard Hall, na zona sul de São Paulo, se apagam. Do fundo do cenário surge primeiro Munhoz, seguido por Mariano. Já no centro do palco, os donos do hit “Camaro Amarelo” olham com atenção a plateia que canta em coro “Fim de Semana”,