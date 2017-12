Vila Madalena em festa! Vem aí a Mostra SP de Fotografia!

Em sua sexta edição, a Mostra SP de Fotografia, toma conta das ruas da Vila Madalena com imagens de 81 fotógrafos de todo o Brasil. A partir de 11 de junho bares, galerias, lojas, restaurantes, ruas e muros estarão repletos de fotografias e “até quadrilha vai ter”, garantem os organizadores Monica Maia e Fernando Costa Netto! Trata-se da exposição “Quadrilha” , uma homenagem feita aos fotógrafos brasileiros para comemorar os três anos da DOC Galeria – um fotógrafo clicou o outro, formando uma corrente de 20 autores, entre eles Autumn, Bob Wolfenson, Roberta Dabdab, Cris Bierrenbach, João Wainer, Daniel Klajmic e Claudia Jaguaribe. Entre os 34 espaços expositivos espalhados pelo bairro, exposições como “Malditos Fios”, sob curadoria de Leão Serva e as convocatórias da Galeria Nikon e do Olhavê estarão entre os destaques desta edição. A Feira do Cavalete, que será inaugurada dia 27 de junho, permitirá um espaço de troca onde fotógrafos profissionais e amadores, editores e artistas independentes, produtores e representantes de galerias irão comercializar diversos itens que remontam ao universo fotográfico – publicações, fotozines, livros, fotos avulsas, etc.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DESTAQUES

Nair Benedicto mostra uma seleção bem peculiar na ImãFotoGaleria (Rua Fradique Coutinho,1239) com sua exposição FÉ MENINA. Nela, o curador Egberto Nogueira buscou, através da ideia do feminino e da fé, o poder que a mulher tem em si mesma e selecionou do seu precioso arquivo inúmeros momentos que sintetizam seu pensamento através de fortes imagens. Seleção imperdível!

A exposição FRONTEIRAS E DERIVA do fotógrafo José Diniz poderá ser vista no Amüse Food Store (R. Girassol, 233). Essas imagens aqui publicadas fazem parte do fotolivro Periscope publicado em 2014 onde o autor literalmente mergulha no mar e nos proporciona, com tanta sensibilidade, imagens únicas.

A loja Oppa de decoração e móveis (R. Aspicuelta, 153, loja 2) irá abrigar a exposição de fotografias da carioca Denise Perez , imagens do cotidiano, irreverentes.



SAFRA NOVA

Entre alguns dos novos talentos, teremos no Espaço Cult, o fotógrafo Rafael Roncato com a polêmica quadrinista Laerte, que posou nua para os retratos. Já a exposição do fotógrafo Antonio Emygdio apresenta cliques de haitianos recém-chegados à cidade. Alisson Louback soma à mostra com uma criação singular: o artista desenvolveu um projetor autossustentável que coleta energia durante o dia e funciona à noite. Ele irá transmitir suas projeções nas paredes do Beco do Batman, local conhecido pelos grafites a céu aberto. Entre 2008 e 2015, o fotógrafo e diretor de arte João Linneu percorreu São Paulo registrando janelas e fachadas de prédios, num trabalho que compreende mais de 2700 fotografias. Chamada Barril de Amontillado, esta série será exposta pela primeira vez nesta edição da Mostra. Temos ainda os JORNALISTAS LIVRES com fotografias sobre a falta d’água que assola o estado de São Paulo afixadas em lambe-lambes nos muros da Rua Girassol, 374.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Site da DOC Galeria – Escritório de Fotografia – Rua Aspicuelta,662 Vila Madalena – São Paulo/SP

http://docfoto.com.br/site/6a-mostra-sp-de-fotografia-abre-dia-11-de-junho-com-34-exposicao-na-vila-madalena/

CONVITE ESPECIAL – entrevista sobre Hildegard Rosenthal

Na segunda, dia 15, estarei entrevistando a Dorothéa Rosenthal, filha da fotógrafa pioneira do fotojornalismo no Brasil, Hildegard Rosenthal. Além de mostrarmos fotos inéditas da sua mãe, fotos de álbum de família, mostraremos também a máquina Graflex por ela usada e os negativos de vidro, e contaremos as histórias peculiares de sua trajetória.

Espero vocês (entrada gratuita) no Estúdio Madalena (Rua Faisão,75), às 20hs.