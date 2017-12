Um Brasil brasileiro, por Márcia Zoet

A mineira Márcia Zoet procurou a essência do brasileiro pelas suas andanças, de norte a sul do país, entre os anos de 2008 e 2014. Achou um Brasil bem distante da industrialização e tecnologia do século 21, um Brasil que não vive a era das telas, um Brasil do cotidiano e dos vínculos do pescador, do pequeno comerciante, da dona de casa, do produtor rural, do violeiro e da domesticadora de jacarés.

Esses brasileiros desconhecidos abriram as portas de suas casas e posaram para as fotografias de Márcia. Deram seu nome e sobrenome. Mostraram seu ambiente familiar, seus instrumentos de trabalho, suas vivências, seus sonhos, suas raízes, suas histórias, seus encantos e desencantos. Com seu lastro e sua leveza, os personagens viveram o retrato.

A partir da década de 80, a fotojornalista Márcia Zoet trabalhou para os principais veículos de imprensa: Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo e Jornal do Brasil. Há dez anos é sócia da Illumina Imagens e Memória, em São Paulo, que, além de prestar serviços de fotografia, atua na realização de projetos culturais. É autora das imagens do livro Folia de Reis – Imagens, Receitas e Ladainhas – Aiuruoca-MG, lançado em maio de 2012,entre outros.