Ricardo Hantzschel e sua poética do SAL

Caro internauta,

Você tem até dia 29 de março (domingo) para conhecer de perto o processo de extração manual de sal realizado na região dos lagos no Rio de Janeiro, mais especificamente nos municípios de Araruama e Arraial do Cabo. Sim, o fotógrafo Ricardo Hantzschel através da documentação fotográfica nos mostra pura poesia no Instituto Tomie Ohtake. Iniciou seu trabalho em 2011 retratando a extração salineira e seus personagens ainda ativos. Através de suas pesquisas utilizou o produto bruto extraído das salinas e adaptou esses materiais à técnica do papel salgado, suporte sensível precursor da fotografia criado pelo inglês William Henry Fox Talbot em 1834, no qual as cópias da exposição foram impressas.

As imagens mostram esse modo de produção que se mantém inalterado desde o século XIX. Um ofício que, por questões econômicas, climáticas e sociais, tende a se extinguir silenciosamente na próxima década, com mudanças significativas na paisagem local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

”

A exposição do Instituto Tomie Ohtake é composta por 33 fotografias impressas em papel salgado com viragem a ouro no tamanho 50×60 cm. As imagens foram captadas por câmeras artesanais (pinhole), analógicas e equipamentos digitais, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2015.

‘

“Esta é uma obra de ficção. Uma representação de um real possível, mediado pelo aparato, pela edição, pela emoção e pela imaginação. O mote é o sal, substância que faz parte significativa da história do homem. De caráter simbólico, em diversas culturas aparece em rituais de proteção e purificação; em outras, representa a incorruptibilidade, ou mesmo a amargura. De grande valor, quando raro já foi moeda de troca e salário de soldados. Seu poder de conservar alimentos é o mesmo que corroi o ferro e resseca a pele do salineiro, marcada pelo sol, pelo vento, pelo tempo. Personagem de um ofício que se mantém inalterado desde o século dezenove e que tende a desaparecer lenta e silenciosamente, calando o arrastar metálico das pás, o gemer dos carrinhos de mão, o puxar dos rodos, o pavonear dos cataventos. Um lugar em que a paixão e o desencanto se misturam, originando cristais brilhantes na água salgada “, diz Ricardo Hantzschel.

Exposição: Instituto Tomie Ohtake

Avenida Faria Lima, 201, (Entrada pela Rua dos Coropés, nº 88) , São Paulo, SP. De 05/02 à 29/03 de 2015, de terça a domingo, das 11 às 20 horas , entrada gratuita.

Ricardo também lançará seu livro SAL no Festival de Fotografia de Tiradentes – Tiradentes, MG, dia 21/03 de 2015 e na DOC Galeria – São Paulo, SP , dia 28/04 de 2015

Com textos do artista e fotógrafo luso brasileiro Fernando Lemos, da curadora de fotografia Rosely Nakagawa e da curadora de arte contemporânea Paula Braga, o livro SAL apresenta as imagens do ensaio fotográfico e documenta o percurso criativo/empírico do autor. Na parte final, visando a propagação do conhecimento, a pesquisa de materiais com o papel salgado é descrita e ilustrada minuciosamente. A publicação medindo 23×28 cm, tem 144 páginas em couchê fosco 150g, capa dura com verniz de reserva e tiragem de 1.000 exemplares.