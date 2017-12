Os olhos de Tadeu Vilani sobre os pampas

Algumas das fotografias aqui publicadas fazem parte do livro que fotógrafo Tadeu Vilani dedicou à vida campeira nos pampas. Eis o sol deitado além da fronteira gaúcha. Brasileiros, argentinos e uruguaios parecem formar só um povo. Com vida e voz única, sob o céu e sobre a terra, homem e animal se entrelaçam num mesmo ritmo e temperatura.

O fotolivro Olhos do Pampa foi fruto dos cinco anos em que Tadeu percorreu os pampas rio-grandense atrás dos personagens da lida campeira. Foi publicado pela “Beira – movida editorial” , um coletivo de Porto Alegre que surgiu em 2015 com o objetivo de viabilizar projetos em fotografia. A “Beira” é formada pelos fotógrafos Camila Domingues, Cristiano Sant’Anna, Eduardo Seidl e pela jornalista Clarissa Pont. O livro tem 120 páginas e já está à venda no site http://beira.iluria.com/ ao preço de R$ 100. Tiragem de 250 exemplares assinados pelo autor.